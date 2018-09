Discurso de Felipão sobre o Derby já causou ira da torcida com Roger

Luiz Felipe Scolari voltou ao Palmeiras para sua terceira passagem pelo clube com o prestígio que seu currículo permite. Vencedor da Copa Libertadores de 1999 pelo Verdão, e pentacampeão mundial com a Seleção Brasileira, o treinador vê apenas sua moral aumentar no clube, com dirigentes e torcida, em meio ao excelente início de trabalho.

O crédito é tanto que fez com que Felipão escapasse de críticas por declarações que já causaram a ira dos torcedores alviverdes quando proferidas por Roger Machado. Ainda em maio, após derrota do Palestra para o rival Corinthians, em Itaquera, Roger Machado foi questionado sobre a derrota para o maior rival, ao que classificou como “apenas números”.

O fato de o então treinador classificar o Derby como apenas mais três pontos disputados, além da derrota em si, motivou protestos na Academia de Futebol dias depois e a maior torcida organizada do clube, Mancha Alvi-Verde, exigiu a saída do comandante. Tendo sido derrotado apenas uma vez em dez partidas, Felipão fez discurso parecido na quarta-feira.

“A torcida, se está insatisfeita ou fica por perder um jogo, perde três pontos. À minha torcida não interessa perder para A ou B. Se quiserem ficar bravos comigo, fiquem bravos comigo. São três pontos. O nome do adversário não me interessa”, afirmou o comandante.

O treinador afirmou que irá utilizar sua formação “B” contra o maior rival neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. No entanto, apesar do discurso, Felipão sabe muito bem a importância de se vencer um Derby.

A três pontos dos líderes Internacional e São Paulo, o Maior Campeão do Brasil irá entrar em campo ao mesmo tempo do Colorado e já sabendo o resultado do Tricolor, que atua no sábado. Em caso de vitória, portanto, a liderança pode chegar. Além disso, um resultado positivo daria ainda mais força para a sequência de meios de semana mata-matas, contra Cruzeiro e Colo-Colo, por Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente.