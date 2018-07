Diogo se preocupa com possível saída de Dudu, mas aposta em permanência

Desde o retorno do Palmeiras para o Brasil, após excursão pela América Central, uma pauta tem dominado as conversas no Palmeiras: Dudu. Até mesmo entre os atletas, a possível saída do atacante, que recebeu oferta milionária do Shandong Luneng, da China, é assunto e assim como na torcida, gera preocupação.

“O Dudu é um líder da nossa equipe, um jogador de nível técnico alto. Não tem nada definido ainda, mas se por eventualidade nós perdêssemos o Dudu iríamos sentir pela qualidade dele e liderança entre nós jogadores”, afirmou o lateral Diogo Barbosa.

O Palmeiras já recusou duas ofertas recentes de clubes chineses, nos valores de 12 e 15 milhões de euros (R$ 67 milhões). A grande discussão neste caso está no interesse do atleta, uma vez que o Shandong acenou com uma oferta de R$ 2 milhões mensais ao jogador, que ganha pouco mais de um quarto disso no Verdão. No grupo, o sentimento é de que o camisa 7 quer permanecer no Maior Campeão do Brasil.

“O Dudu vem sofrendo muito com esse assédio e a diretoria tem um planejamento com o atleta, por isso ele já recusou várias ofertas de fora. Acho que o pensamento dele é ficar aqui e ele iria nos ajudar muito, tem muita qualidade e é um líder. Tenho certeza de que o objetivo dele é permanecer e conquistar outros títulos com a camisa do Palmeiras”, completou.

Na visão do clube, a reposição de Dudu seria um enorme problema e esbarra em duas situações principais. Primeiro, a cotação atual de euro e dólar, que dificulta a disputa com clubes europeus em relação ao salário dos atletas. Além disso, por conta das eleições presidenciais do clube ao final do ano, Mauricio Galiotte não está disposto a fazer grandes investimentos que precisariam ser pagos em parte pela gestão futura.