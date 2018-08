Diogo Barbosa fala de estilo paizão, mas ressalta Felipão “atualizado”

Felipão ainda não completou três semanas no comando do Palmeiras, mas já tem o elenco na mão. Se engana, porém, quem imagina que o estilo ‘paizão’ seja o único motivo para que o treinador conquiste o grupo de atletas do Verdão.

“Esse lado paizão tudo mundo já conhece e ele tem mesmo, é de verdade, ele conquistou todos do grupo com esse jeito dele de ser. O que mais me impressionou, por ele ser esse treinador dos velhos tempos, é que ele é muito atualizado. Não tem nada diferente do Roger, que é novo e muito atualizado também”, afirmou o lateral Diogo Barbosa em entrevista coletiva.

Aos 69 anos, Felipão brincou com a idade em sua entrevista de apresentação no clube: “Temos a experiência e a jovialidade a nosso favor, sim. Porque eu não deixo de fazer nada do que eu fazia há 10, 15 anos. Quer dizer, nada no futebol, né?”. E assim, tendo o auxílio diário de Paulo Turra nos treinos na Academia de Futebol, Scolari conquista o grupo pelo emocional e tático.

“Os treinos dele não têm nada de diferente dos técnicos da nova geração. Ele até fala que ‘o pessoal acha que ele é esse velho todo’ (risos), mas se atualizou, sabia que precisava e foi o que ele fez. Se não fosse assim, ele não conseguiria tantos resultados bons como está conseguindo”, completou Diogo Barbosa.

O Verdão não sofre gols há sete jogos. A sequência coincide com a saída de Roger Machado. Nos jogos contra Paraná e Bahia, disputados antes da chegada de Felipão, o time foi dirigido por Wesley Carvalho (treinador do sub-20) e Paulo Turra (auxiliar técnico), respectivamente.

“São treinadores completamente diferentes. O Roger nos ajudou muito, as coisas boas do Roger se juntaram as coisas boas do Felipão. O Felipão conhece mais do que ninguém a casa, chegou e colocou o pensamento dele. Não é demérito ao Roger, o Felipão tem uma história aqui e isso pesa e tem pesado mesmo. Ele sabe mais do que ninguém trabalhar no Palmeiras e os resultados estão vindo. Isso é mérito dele”, finalizou Diogo.