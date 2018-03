Dilúvio alaga Academia de Futebol e impede treino do Palmeiras

O Palmeiras planejava fazer seu treinamento no gramado da Academia de Futebol nesta terça-feira, mas se fosse ao campo, precisaria praticar algo parecido com polo aquático. A partir das 15h, 30 minutos antes do início das atividades, um dilúvio teve início no CT alviverde.

Estagiário da @TVPalmeirasFAM foi pego pela chuva embaixo daquilo que era uma tenda no gramado. Quando desabou, o garoto atravessou o campo correndo com um guarda-chuva na mão #GazetaVerdao pic.twitter.com/LHFN6lOeyF — Bruno Calió (@b_calio) 20 de março de 2018

Foi fácil para o estagiário pego pela chuva? pic.twitter.com/FHWBpzDXGh — Bruno Calió (@b_calio) 20 de março de 2018

A comissão técnica até tentou esperar para ver se a chuva diminuía e a drenagem do Campo 2 (onde normalmente ocorrem os treinos) respondia positivamente, mas não houve jeito. Já com uma hora e meia de dilúvio, o treino foi oficialmente cancelado e transferido para a parte interna do CT.

Com a falta de refletores na Academia, o time de Roger Machado não pôde treinar no gramado na véspera da decisão contra o Novorizontino, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista, às 21h45 (de Brasília), no Allianz Parque.