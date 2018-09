Dificuldade do Cruzeiro em segurar vantagem anima o Palmeiras na semi

O Palmeiras terá uma difícil missão nesta quarta-feira. Diante do Cruzeiro, o Verdão precisa reverter a vantagem celeste na semifinal da Copa do Brasil, após ter sido derrotado pela Raposa por 1 a 0 na partida de ida, no Allianz Parque. A dificuldade dos mineiros em assegurar o resultado nos últimos mata-matas, porém, serve de incentivo para o Alviverde.

Também pela Copa do Brasil, mas nas quartas de finais, o Cruzeiro repetiu o desempenho contra o Palestra e venceu o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro. Na volta, no Mineirão, foi derrotado por 2 a 1 e classificou nas penalidades. Já pela Copa Libertadores, o time de Mano Menezes venceu o Flamengo por 2 a 0 no Maracanã, pelas oitavas de final, e no duelo de volta, em BH, sofreu para manter o revés em apenas um gol, o que novamente o classificou.

“Nosso trabalho vem sendo muito bem feito. Temos um retrospecto muito positivo fora de casa, não só recentemente, mas no ano, então isso nos dá confiança. Tem também a situação dos últimos jogos do Cruzeiro, que eles sofreram para mantar essa vantagem. Aliado a tudo isso, acreditamos no nosso potencial. Temos uma equipe muito qualificada, com jogadores experientes. Sabemos da dificuldade que será o jogo, mas temos totais condições de reverter essa situação”, afirmou o meia Moisés.

Para animar ainda mais o palestrino, a equipe está invicta e tem ótimo desempenho fora de casa sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Em oito jogos até aqui, são cinco vitórias e três empates, considerando partidas pela Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América.

“Sabemos a forma que o Cruzeiro atua e temos a nossa forma de jogar. E não é porque estamos atrás que vamos sair como loucos e oferecer o que o Cruzeiro gosta, que é o contra-ataque e deixar espaços. Tivemos uma experiência no jogo de ida, em que controlamos o jogo e em um contra-ataque logo no começo eles conseguiram ser eficazes. O Cruzeiro tem poucas chances, mas quando tem é bem agudo e sabe aproveitar. Não podemos dar espaços, fazer nosso jogo, mas sem nenhuma loucura”, completou.