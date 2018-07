Diante de maratona, Palmeiras trabalha para ter todo elenco pronto

O Palmeiras irá precisar ainda mais da força de seu elenco nos próximos meses. Disputando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores da América, o Verdão terá 14 jogos até o dia 4 de setembro. Na média, um duelo a cada 3,2 dias.

Ciente do desafio, o Alviverde trabalha para que todos os atletas do elenco estejam aptos quando entrarem em campo. É justamente nesse sentido que se inserem os jogos-treino como o da última sexta-feira, em que os reservas golearam o Audax por 4 a 0 na Academia de Futebol.

“São muitos jogos. Estamos em três competições. Isso já foi falado entre nós, que todos vão ter sua importância e oportunidade. Todo o mundo vem trabalhando muito forte. Contra o Santos, na ausência de titulares importantes, quem jogou deu conta do recado, por exemplo”, disse o atacante Wiliam.

Fora diante do Peixe, os “titulares importantes” Dudu e Moisés estarão novamente à disposição de Roger Machado para encarar o Atlético-MG, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. Além da dupla, o goleiro Jailson, que também esteve suspenso, retorna, mas não tem titularidade garantida.

Ao mesmo tempo, a recuperação de lesionados também é prioridade no clube. Fernando Prass já treina normalmente com o elenco, mas não esteve entre os relacionados do clássico. O venezuelano Guerra é quem mais preocupa, já que passou por cirurgia no início de junho e tinha prazo de recuperação de três meses.

Borja avança em sua recuperação e já corre separado do grupo no gramado. O colombiano tem ainda de duas a quatro semanas para estar 100% apto a jogar.