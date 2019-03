Deyverson é liberado no Palmeiras e pode ser titular contra Novorizontino

O atacante Deyverson estará entre as opções do Palmeiras para o jogo diante do Novorizontino, às 21h (horário de Brasília) desta terça-feira, no Pacaembu, pela volta das quartas de final do Campeonato Paulista.

Se recuperando de uma lesão muscular na coxa direita, Deyverson utilizou a sua conta oficial no Instagram na manhã desta terça-feira para publicar uma arte com fotos suas e as informações sobre a partida desta noite, fato que aumentou os rumores sobre o possível retorno. A Gazeta Esportiva apurou que o jogador vai estar na lista de disponíveis para o jogo e tem boas chances de ser titular na vaga de Borja.

A lesão sofrida pelo atacante ocorreu há uma semana, no dia 19 de março, durante atividade na Academia de Futebol. De acordo com o departamento médico do Palmeiras, o tempo de recuperação seria de duas a três semanas. No entanto, não vem sendo incomum o retorno de atletas antes do previsto pelo DM, como foi o caso de Felipe Pires, que era dado como baixa, mas foi titular diante do Santos.

Após empatar por 1 a 1 fora de casa, o Palmeiras recebe o Novorizontino precisando de uma vitória pelo placar mínimo para avançar às semifinais. Em caso de nova igualdade, independentemente do placar, o classificado será decidido nos pênaltis.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com