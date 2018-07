Deyverson faz dois e Palmeiras goleia o Audax em jogo-treino

Sem vencer há três partidas no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras goleou nesta sexta-feira. Em jogo-treino disputado na Academia de Futebol contra o Audax, o Verdão fez 4 a 0, com dois gols de Deyverson, um de Artur e outro de Vitinho.

O centroavante foi o maior destaque da atividade. Além de marcar duas vezes, Deyverson deu assistência para que Artur anotasse o terceiro. Na primeira etapa, o camisa 16 ainda acertou algumas jogadas de pivô e se posicionou bem na área, apesar de desperdiçar duas chances claras.

Sem poder contar com os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do Santos, a equipe que começou a atividade teve: Jailson; Mayke, Luan, Thiago Martins e Victor Luis; Thiago Santos, Jean e Moisés; Artur, Dudu e Deyverson.

Nesta parte do duelo, o nível de atuação de Artur, Dudu e Jean se sobressaiu aos demais. Os dois primeiros se movimentaram muito, inverteram os lados e pisaram na área em diversas situações, dando trabalho para a defesa visitante. Já o volante apresentou boa recomposição defensiva e distribuição de jogo.

Para o segundo tempo, Roger Machado promoveu mudanças e escalou a equipe com: Fernando Prass; Mayke, Luan, Nico Freire e Victor Luis; Pedrão, Thiago Santos e Vitinho; Yan (Anderson), Artur e Deyverson.

Antes do final da atividade, o garoto Yan precisou deixar a atividade após um choque com um adversário. Em seu lugar, entrou o atacante Anderson, contratado junto ao Mirassol e que integra o time Sub-20 do Verdão. No interior paulista, o garoto tinha o apelido de Anderson Pelé.

A promessa participou diretamente do segundo gol do Palmeiras. Anderson tocou para Pedrão (que atuou como volante), que cruzou rasteiro para Deyverson estufar as redes. Na sequência, o centroavante recebeu na cara do gol e rolou para Artur deixar sua marca.

Antes do final Vitinho conduziu a bola desde o meio-campo e foi derrubado na entrada da área. Na cobrança, ele mesmo bateu com categoria e marcou um belo tento no canto do goleiro.