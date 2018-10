Deyverson e Borja voltam aos treinos no Palmeiras

Deyverson e Borja foram as novidades do treino do Palmeiras nesta quinta-feira, na Academia de Futebol. Durante os dez minutos de praxe que a imprensa teve acesso ao CT palestrino, os dois centroavantes estiveram presentes com os companheiros.

A dupla esteve fora do treino desta quarta-feira. O colombiano ainda não havia ido para o gramado desde seu retorno dos amistosos pela seleção, enquanto o camisa 16 deixou o campo no início das atividades de terça e não participou ontem.

A única ausência, portanto, foi do lateral Marcos Rocha. O lateral segue em recuperação de uma lesão na panturrilha direita, sofrida no clássico contra o São Paulo. Desde então se passaram 15 dias e a previsão era de que o atleta ficasse até quatro semanas fora.

Os desfalques certos do Palmeiras para enfrentar o Ceará, neste domingo, às 16h (de Brasília), são o zagueiro Gustavo Gómez e o volante Thiago Santos, que receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos. O lateral-esquerdo Victor Luis e o volante Felipe Melo voltam a ficar à disposição, já que cumpriram o gancho por acúmulo de amarelos na última rodada.

Os dois atletas que retornam de suspensão devem ser titulares, mas o substituto de Gustavo Gómez ainda é incerto, uma vez que a tendência era que Antônio Carlos e Edu Dracena, titulares, fossem poupados para enfrentar o Boca Juniors, na próxima quarta-feira.