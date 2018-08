Deyverson comemora troféu como melhor de Bahia x Palmeiras

O atacante Deyverson passou por sentimentos distintos no empate entre Bahia e Palmeiras pela Copa da Brasil. No fim do jogo desta quinta-feira em Salvador, a frustração pela expulsão de campo. Em contrapartida, logo em seguida, recebeu o troféu oficial como melhor em campo.

“Obrigado, senhor, pela conquista do troféu de melhor jogador da partida, toda honra e glória e para ti, amém. Mas não posso ter a ingratidão de não falar que esse prêmio foi para todos os meus companheiros, que sempre me deram força e apoio para continuar lutando e nunca baixar a cabeça e os braços”, descreveu o atleta em suas redes sociais.

Deyverson foi a grande novidade do Palmeiras no jogo, em função do esquema de jogo do técnico Luiz Felipe Scolari, que sempre gosta da presença de um centroavante de ofício. Nesta quinta, o Verdão foi dirigido por Paulo Turra, auxiliar de Felipão.