Deyverson aponta desatenção, mas não elege culpados em derrota do Palmeiras

O Palmeiras fez uma partida equilibrada com o Boca Juniors nesta quarta-feira, até os 38 minutos na Bombonera. As duas equipes pouco criaram, mas em virtude de desatenções do Verdão na reta final do jogo, os argentinos largaram na frente por uma vaga na final da competição.

“A gente veio com o pensamento de poder sair com um bom resultado daqui, sabíamos que seria muito difícil, jogamos contra uma grande equipe, com o apoio de sua torcida, mas duas desatenções do time… não vamos culpar ninguém, aqui é o Palmeiras, quando acerta, acerta todo mundo, quando erra, erra todo mundo. Agora é prestar atenção nas coisas que a gente vem cometendo erro e poder acertar, para no jogo de volta, contra eles, a gente poder sair com a vitória”, afirmou o centroavante Deyverson.

Os palmeirenses foram unânimes ao eleger a desatenção como principal motivo da derrota. No primeiro gol, Moisés foi antecipado por Benedetto, que cabeceou sozinho para as redes. Quatro minutos depois, Luan levou drible desconcertante do centroavante, que acertou um lindo chute para ampliar.

“Nós somos uma equipe forte na bola parada, foi uma desatenção nossa ali, de todo o grupo. A estrela do jogador brilhou, ele entrou, subiu muito e pode cabecear. A gente sabe que poderia dar mais, estava jogando bem, podendo equilibrar o jogo, contra uma boa equipe como a deles, mas infelizmente no fim eles tiveram a oportunidade de fazer dois gols”, completou.

Antes do jogo de volta contra o Boca Juniors, na próxima quarta-feira, o Alviverde encara o Flamengo, sábado, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em duelo de líderes do torneio nacional. “Agora tirar isso da cabeça, porque sábado tem um jogo importante contra o Flamengo. É trabalhar e acertar os pontos que a gente não pôde somar”.