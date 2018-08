Deyverson aceita bronca do capitão Bruno Henrique e divide méritos

Autor de dois gols, Deyverson se destacou no triunfo sobre o Vitória, alcançado na tarde deste domingo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante, satisfeito com a performance, aceitou a bronca que tomou do capitão do Bruno Henrique no primeiro tempo e dividiu os méritos pela atuação em Salvador.

Após receber passe de cabeça de Marcos Rocha, Deyverson abriu o placar logo no começo da partida com uma finalização da entrada da área. Pouco depois, fez firula diante da marcação e tomou uma bronca de Bruno Henrique. “Joga sério, c…!,” gritou o volante.

“É normal. O capitão sempre tem que chamar atenção, tanto a favor quanto contra. Ele chamou minha atenção e, graças a Deus, o aviso foi bastante importante para eu fazer o segundo gol”, afirmou à TV Globo o atacante, que marcou de cabeça após cobrança de escanteio de Dudu.

No segundo tempo, Dudu se antecipou a Lucas Lima, limpou a marcação dentro da área e anotou o terceiro do Palmeiras com um toque na saída do goleiro Ronaldo. Ao analisar o resultado, Deyverson procurou valorizar a participação dos companheiros.

“Hoje, a vitória é totalmente do Palmeiras. Não foi o Deyverson nem o Dudu, mas sim o grupo todo. O time está de parabéns e fico muito feliz por voltar a marcar gols. Isso me dá bastante confiança para fazer o que mais gosto: ajudar o grupo, marcar e dar a vida pela equipe”, celebrou, grato ao técnico Luiz Felipe Scolari.

“Todos os treinadores que passaram pelo Palmeiras me deram oportunidade, mas o Felipão veio com outra característica e deu mais chance de mostrar meu futebol e a vontade de vencer”, afirmou Deyverson, com quatro gols em 22 jogos na temporada.