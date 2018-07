Destaque nos amistosos, Hyoran espera manter o ritmo na sequência da temporada

Terminada a excursão feita pelo Palmeiras na América Central durante esta pausa para a Copa do Mundo, o clube já pode fazer um balanço sobre os três amistosos feitos no continente. Apesar do objetivo dessas partidas ter sido aprimorar a preparação física dos atletas para a sequência da temporada, alguns jogadores retornam com um saldo positivo na bagagem.

Este é o caso por exemplo do meia Hyoran. Titular nos três testes, o meia marcou quatro gols, sendo três deles no último duelo contra a Liga Alajuelense, e teve atuações bastante convincentes nas partidas. Na visão do jogador, a viagem o ajudou a manter um ritmo bom que já vinha apresentando antes da pausa da temporada.

“Foi muito boa. Comecei a ter uma sequência antes da viagem e estava numa confiança boa para fazer bons jogos. O fato de ter repetido essas boas atuações durante a viagem me dá força para continuar nessa mesma batida, continuar jogando da melhor maneira, com assistências e fazendo com gols”, avaliou o camisa 28.

Contratado no final de 2016, Hyoran começou a receber algumas chances com a camisa do Palmeiras apenas nesta ano. Na temporada, o jogador de 25 anos foi titular em 12 partidas e marcou 2 dois gols, sendo um deles pela Copa Libertadores.

Além da importância de dentro do campo, o jovem meia também fez questão de ressaltar a importância dessa intertemporada de 12 dias para o elenco, que segundo ele, se aproximou ainda mais nesses dias concentrados.

“O trabalho nós cumprimos bem. Tudo ocorreu da melhor forma. Os amistosos foram ótimos também. Fiquei muito feliz pelos resultados e por ter jogador bem. Mas o que fica de mais positivo foi a união que conseguimos lá. Conseguimos ter uma vivência muito boa lá e isso vai nos acompanhar para o resto do ano e vai nos ajudar a cumprir os nossos objetivos”, completou.

De volta ao Brasil, o elenco alviverde ainda terá mais nove dias de preparação para o duelo que marca o retorno oficial da equipe aos gramados, no próximo dia 19, diante do rival Santos. Para este confronto, Hyoran deverá ser utilizado como titular, já que o técnico Roger Machado não poderá contar com Moisés e Dudu, suspensos para o clássico.

*Especial para a Gazeta Esportiva

