Destaque do Palmeiras, Allan celebra vitória sobre o Flamengo no Maracanã: "Muito importante"

Allan anotou um gol e deu uma assistência na vitória do Palmeiras por 3 a 0 sobre o Flamengo na noite deste sábado. O meio-campista celebrou os feitos no Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flaco López e Paulinho também balançaram as redes.

"É muito importante. A gente sabe como esse duelo é gigante. A gente sabe da importância desse jogo, da circunstância que estava se criando também. A gente veio aí de dois jogos sem vitória. E hoje essa vitória aqui no Maracanã é muito importante para a circunstância do campeonato", disse ao SporTV.

"Eu vi a bola, eu caí. Eu senti câimbra e caí. Quando eu vi, a bola já estava em cima, eu só pensei em cabecear. Eu fechei o olho porque eu não vi quem estava, mas o zagueiro já veio com o pé em cima. Eu fechei o olho e cabeceei. E fui muito feliz no lance. Muito feliz pela vitória, pelo gol, pela assistência. E agora é dar sequência", seguiu.

Flaco López abriu o placar aos 37 minutos do primeiro tempo, aproveitando assistência de Allan, que fez boa jogada. Depois, o camisa 40 deixou o dele aos 11 minutos do segundo tempo. Por fim, nos acréscimos, Paulinho fechou o placar para assegurar os três pontos para o Verdão.

Situação do Palmeiras

Com este resultado, o Palmeiras chegou a 38 pontos, ampliando sua vantagem na liderança do Brasileirão. A equipe de Abel Ferreira abre sete pontos de diferença do Flamengo, que permanece com 31, em segundo lugar, tendo um jogo a menos que o time paulista.

Antes da parada, o Palmeiras entra em campo mais duas vezes. Na quinta-feira, enfrenta o Junior Barranquilla-COL, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, buscando vaga nas oitavas. Depois, no domingo, mede forças com a Chapecoense, pela 18ª rodada do Brasileirão.

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