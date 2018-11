Destaque do Brasileirão, Dudu recebe elogios e incentivo de Lucas Lima

Considerado por muitos como o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, Dudu está perto de conquistar mais um título nacional com a camisa do Palmeiras. Cada vez mais, o jogador vai se tornando um dos maiores ídolos do clube alviverde e, nesta sexta-feira, o atacante recebeu elogios de seu companheiro de equipe Lucas Lima, que concedeu entrevista coletiva depois do treinamento realizado no CT do clube.

“Os números do Dudu estão aí, ele é o jogador do campeonato e está sendo fundamental para que a gente esteja na liderança. Só tenho elogios para fazer para ele, a fase dele é excelente e só tenho a agradecer por estar jogando do lado dele, pois quando éramos adversários, sempre era muito difícil jogar contra ele. Espero que ele continue assim para que o time continue bem”, afirmou o meia.

Dudu está no Verdão desde 2015, e se tornou um símbolo para o torcedor palmeirense, que vivia temporadas conturbadas antes da chegada do atacante. Até o momento, o jogador de 26 anos tem mais de 200 partidas pelo clube e foi fundamental para a conquista tanto da Copa do Brasil 2015 como do Campeonato Brasileiro de 2016.

Em seu primeiro ano pelo Palmeiras, Lucas Lima está muito próximo de conquistar não só seu primeiro título pelo clube como a conquista mais importante da sua carreira. Até o momento, o meia tem dois troféus do Campeonato Paulista, em 2015 e 2016, quando ainda vestia a camisa do Santos.

Além de elogiar seu companheiro de equipe, o meia alviverde também aproveitou para falar da importância de Felipão para que o time evoluísse.Para Lucas Lima, a chegada do comandante fez com que o clube ganhasse ainda mais confiança para brigar pelo título nacional.

“Essa chegada do Felipão fez nosso grupo melhor, ajudou a gente a entender ainda mais como poderíamos jogar e brigar por títulos. É claro que o ano não foi perfeito, pois não conseguimos conquistar a Libertadores e a Copa do Brasil, mas ele está sempre nos ajudando e fazendo a gente jogar nosso melhor sempre que entramos em campo”, disse Lucas Lima.

* Especial para a Gazeta Esportiva