Desgastado, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Alianza

Em vantagem na decisão do Campeonato Paulista, o Palmeiras volta suas atenções à Copa Libertadores e treina na Academia de Futebol durante a manhã deste domingo. Desgastado pelo triunfo contra o arquirrival em Itaquera, o elenco se prepara para enfrentar o Alianza Lima às 21h30 (de Brasília) de terça-feira, no Allianz Parque.

Em Itaquera, o lateral esquerdo Victor Luis saiu por lesão e o volante Bruno Henrique, por desgaste físico. Atletas como os atacantes Dudu e Willian terminaram o jogo exaustos, o que dificultou o aproveitamento de algum contra-ataque na etapa complementar.

“O mais importante agora é descansar e reavaliar a todos. O jogo de terça-feira é importante. Os três pontos que ganhamos fora de casa (contra o Junior Barranquilla) só valem a pena se confirmarmos com uma vitória dentro, mas não dá para desconsiderar o desgaste”, afirmou o técnico palmeirense.

No Derby, Roger Machado realizou suas três alterações praticamente por obrigação, já que trocou Victor Luis e Bruno Henrique por Diogo Barbosa e Thiago Santos e já havia recomposto o meio de campo com Moisés na vaga de Borja após a expulsão de Felipe Melo.

“O desgaste é inevitável com esse calendário. Quando fizermos um calendário com critério, todo o resto vai evoluir. É impossível manter o mesmo nível de atuação. O problema não é tanto o número de jogos no ano, mas sim a densidade de jogos em um espaço curto. No momento, precisamos lidar com o que temos”, conformou-se o treinador.

Com alguns jogadores desgastados, Roger Machado lembrou que conta com um elenco “grande e qualificado” para usar em momentos adversos. Na primeira rodada da Copa Libertadores, o Palmeiras ganhou por 3 a 0 do Junior Barranquilla, na Colômbia.