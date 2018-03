Defesa alcança marca do último título paulista do Palmeiras

Defesa que ninguém passa. Esse tem sido o sistema de marcação do Palmeiras nos últimos cinco jogos. Com a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu, o Verdão chegou a cinco partidas sem ser vazado em sequência.

A marca não acontecia desde 2008, quando o Palmeiras se sagrou campeão paulista pela última vez, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo. Na ocasião, a equipe emplacou seis triunfos consecutivos.

Desde então, o máximo de partidas que o Alviverde conseguiu se manter instransponível foram quatro seguidas em cinco ocasiões: entre maço e abril de 2011, novembro e janeiro de 2012, fevereiro de 2015, e junho e julho de 2015.

Se não sofrer gols nesta terça-feira, o Palmeiras estará classificado às finais do Campeonato Paulista. O Verdão tem a vantagem de empatar contra o Santos, às 20h30 (de Brasília), no Pacaembu, que já irá avançar na competição.

