Palmeirense Pedrão tem Coritiba e time suíço como possíveis destinos

O zagueiro Pedrão se reapresentou normalmente ao lado do restante do elenco na Academia de Futebol, mas não permanecerá no Palmeiras em 2019. De saída, ele já atraiu interesse do Coritiba e do Basel, clube que disputa a primeira divisão do futebol suíço.

Aos 21 anos de idade, Pedrão tem contrato com o Palmeiras até 25 de dezembro de 2022. O jovem zagueiro, promovido da equipe sub-20, disputou sua única partida pelo time principal na temporada de 2018 durante a excursão do clube alviverde pela América Central.

Fora dos planos do Palmeiras para 2019, ele poderia ser emprestado por um ano para o Coritiba, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Para o Basel, também há possibilidade de uma saída por empréstimo (com opção de compra) e até em definitivo.

Em agosto do ano passado, o Palmeiras recusou uma oferta da italiana Spal pelos serviços de Pedrão. Após disputar apenas uma partida em 2018, o jovem zagueiro tem o foco de jogar com regularidade em 2019 e se anima com a possibilidade de atuar no futebol europeu.

Para a defesa, o técnico Luiz Felipe Scolari já conta com Antônio Carlos, Edu Dracena, Gustavo Gomez, Luan e Nico Freire. O comandante ainda tem a alternativa de aproveitar Juninho, de volta ao Palmeiras após defender o Atlético-MG por empréstimo.

Com um grupo numeroso, o clube alviverde tem emprestado alguns dos atletas formados na base para oferecer rodagem – o atacante Artur, por exemplo, ficará no Bahia até dezembro de 2019. O meia Vitinho e o centroavante Papagaio também devem sair.