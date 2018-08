De olho no Mundial, Felipão projeta vitória fora contra o Cerro

Superado pelo Manchester United na final do Mundial Interclubes 1999, Luiz Felipe Scolari está de olho na possibilidade de conquistar o bicampeonato da Copa Libertadores no comando do Palmeiras. Recém-chegado, ele já projeta vencer o primeiro jogo pelas oitavas de final contra o Cerro Porteño.

“A equipe e a estrutura que o Palmeiras oferece dão condição de pensarmos em chegar à final de uma Libertadores e, depois, seguir até o Mundial. Esse foi meu primeiro pensamento ao receber o comunicado do Palmeiras e é assim que vamos fazer”, disse Felipão, animado.

“Volto feliz com essa possibilidade e renovado. Vejo alguns jogadores que não conhecia, porque ainda não tinha trabalhado, serem até mais do que eu imaginava. Portanto, dá para a gente pensar em chegar longe em todas as competições”, disse, após o empate contra o América-MG.

Às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio La Olla, o Palmeiras volta a campo para encarar o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Após poupar contra o América-MG, Felipão terá os titulares descansados para o torneio continental.

“Precisamos pensar em ganhar o jogo, mesmo no Paraguai, mesmo que o Cerro lidere o campeonato (local) e seja uma excelente equipe. Acho que esse grupo pensa assim, mas precisa de um incentivo, precisa que a gente coloque algumas coisas para que eles pensem como é bonito disputar uma final de Libertadores. E, pelo que temos, dá”, confiou.

Apresentado oficialmente em São Paulo na sexta-feira, Felipão comandou um treino no sábado e já reestreou no domingo. Com mais duas semanas de trabalho, o experiente treinador gaúcho acredita que o Palmeiras já estará mais próximo do que é capaz de render.

“Podem esperar uma equipe bem organizada. Taticamente, vamos estar organizados e começaremos a ter algumas substituições futuras para determinadas situações de jogo. Seremos uma equipe aguerrida”, projetou. “Vamos esperar um pouquinho e acreditar mais”, completou.