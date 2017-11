De olho em vaga na Libertadores, Palmeiras pega ameaçado Sport

O Palmeiras pode dar um passo importante rumo à fase de grupos da Copa Libertadores na noite desta quinta-feira. Às 20 horas (de Brasília), no Estádio Palestra Itália, o time comandado pelo técnico interino Alberto Valentim pega o Sport, seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

A quatro rodadas do fim do torneio nacional, o Palmeiras contabiliza 57 pontos ganhos e figura no terceiro lugar da tabela. Caso Botafogo (51) e Flamengo (50) não ganhem, o time alviverde garante presença na fase de grupos da Copa Libertadores de maneira antecipada com um triunfo sobre o Sport.

Diante do time pernambucano, como Mayke sente dores no quadril e Fabiano sofreu pancada na panturrilha, Jean pode ser titular na direita. Outra possibilidade é deslocar Tchê Tchê para a ala e usar Guerra no meio de campo. Deyverson, autor de dois gols contra o Flamengo, segue como titular, com o artilheiro Willian na reserva.

Michel Bastos, com atuação consistente no domingo, permanece na ala esquerda. “Minha preferência é atuar no meio de campo, é a posição em que acho que posso ser mais útil para a equipe. Mas, se o Alberto acha que o melhor é que eu jogue na lateral, eu estou à disposição”, afirmou.

Felipe Melo, um dos sete pendurados, também deve ser titular – Fernando Prass, Keno, Roger Guedes, Edu Dracena, Dudu e Tchê Tchê também têm dois amarelos. Já o zagueiro Mina e o centroavante Borja, usados pela Colômbia em um amistoso na China na terça-feira, ficarão, no máximo, entre os reservas.

O Sport, com apenas 36 pontos ganhos, aparece na 18º posição do Campeonato Brasileiro, dentro da zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro time fora do grupo de descenso, tem 39. O time pernambucano, derrotado pelo lanterna Atlético-GO na última rodada, amarga uma série de sete jogos sem triunfos no torneio nacional.

O técnico Daniel Paulista deve promover uma série de mudanças, com Rithely, Samuel Xavier e Rogério entre os barrados. Recuperado de dores musculares, Mena fica à disposição. Assim como os zagueiros Henríquez e Durval, livres de suspensão. O meia Diego Souza, após defender a Seleção, é esperado na quinta-feira. Já Osvaldo cumpre gancho pelo terceiro amarelo.

Com o time ameaçado pela degola, o chileno Mena sabe que ganhar do Palmeiras é fundamental. “Precisamos vencer três partidas para continuar na Série A e estamos trabalhando forte para dar alguma alegria à torcida, apesar de tudo que está acontecendo”, declarou.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x SPORT

Data: 16 de novembro de 2017, quinta-feira

Local: Estádio Palestra Itália, em São Paulo-SP

Horário: 20 horas (de Brasília)

Árbitro: Rafael Traci

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Luciano Roggenbaum

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean (Guerra), Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Felipe Melo, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Dudu e Deyverson

Técnico: Alberto Valentim

SPORT: Magrão; Raul Prata, Henríquez, Durval e Sander; Anselmo, Patrick e Diego Souza; Marquinhos, Mena e André

Técnico: Daniel Paulista