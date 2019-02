De fora do Paulistão, Hyoran volta suas atenções para a Libertadores

Hyoran vive um 2019 frustrante até aqui. Após seu segundo e melhor ano de Palmeiras, com 34 jogos, oito gols, seis assistências e o título do Campeonato Brasileiro, o meia-atacante se viu fora da lista de inscritos do Paulistão. Agora o atleta mudou seu foco e, inscrito na Copa Libertadores, vê a competição como seu novo alvo.

“Eu acho que o mais legal de tudo que aconteceu foi que eu não diminuí minha intensidade nos treinos em nenhum momento. Consegui deixar de lado a situação de não ser inscrito no Paulista e continuei muito focado, treinando bem, me dedicando demais mesmo. Isso foi legal. Acho que mais experiente você começa a lidar melhor com as coisas. E eu foquei na Libertadores. Me sinto bem, em condição de ajudar muito dentro de campo e estou focado nisso”, afirmou o camisa 28 do Verdão.

Para o meia-atacante, aliás, é a chance de corresponder. Hyoran conhece bem a disputa por vaga que há no Palmeiras. A concorrência existe e não é pouca. Mas a ‘vontade gigante’ de jogar fala mais alto.

“Eu já falei isso outras vezes. Eu já estou acostumado com a concorrência aqui. Desde que cheguei foi assim. No primeiro ano não joguei muito, mas ano passado busquei as oportunidades e creio que fui bem, participei bastante, fiz os gols, assistências, enfim. Claro que posso dar muito mais e trabalho para isso. A vontade é gigante de entrar em campo, defender o Palmeiras. Espero conseguir agora fazer isso na Libertadores”, finalizou.