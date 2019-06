De férias, meia palmeirense Moisés treina em praia do Ceará

Durante a pausa para a Copa América, o meia Moisés, do Palmeiras, viajou com a família. Isso, no entanto, não impediu que o atleta do Verdão deixasse os treinamentos e atividades físicas de lado.

No último sábado, a esposa do jogador, Sonia Mara, fez o registro na rede social Instagram dos cuidados de Moisés com a parte física, na areia de uma praia do estado do Ceará.

Tem q manter foco sempre! 👊🏼 https://t.co/vb0Q16e6Pz — Moises Lima (@MoisesLima10) 15 de junho de 2019

Assim como os demais companheiros de Palmeiras, o meia está de férias durante a parada do calendário nacional para a disputa da Copa América.

O elenco palmeirense se reapresenta na Academia de Futebol no dia 21 de junho e, de acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari, enfrenta o Oeste em jogo-treino no dia 29. Em seguida, no dia 3 de julho, o adversário é o Guarani, em Campinas. Os dois times atualmente disputam a Série B do Campeonato Brasileiro.

Na retomada da Série A, ainda sem data definida pela CBF (13 ou 14 de julho), o Palmeiras encara o rival São Paulo, no Estádio do Morumbi. Na preparação para voltar ao Campeonato Brasileiro, a comissão técnica planeja promover atividades em dois períodos em alguns dias.