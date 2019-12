De férias do Palmeiras, Felipe Melo recebe homenagem do Galatasaray

Com um passado vitorioso no futebol turco, o volante Felipe Melo aproveitou as férias para assistir uma partida do Galatasaray e foi homenageado pelo seu ex-clube. No último sábado, o atleta do Palmeiras esteve na Turk Telekom Arena e viu o time de Istambul empatar em 2 a 2 com o Ankaragucu.

Felipe Melo recebeu das mãos do vice-presidente do Galatasaray uma placa de agradecimento aos serviços prestados pelo clube. Além do volante do Verdão, o ex-jogador tcheco Tomáš Ujfaluši também foi homenageado.

Por meio de suas redes sociais, Felipe agradeceu pelo carinho do clube turco e seus torcedores: “Que alegria voltar neste país, onde estive com minha família por 4 anos e conquistamos 8 títulos! O carinho e acolhimento deste povo é incrível…agradeço a Deus por viver tudo isso!”.

Ao longo de quatro anos vestindo a camisa do Galatasaray, Felipe Melo conquistou três vezes o Campeonato Truco, além de três títulos de Supercopa da Turquia e dois da Copa da Turquia.