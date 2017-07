Cuca vê primeiro tempo ruim e empate justo: “Não é mau resultado”

Ainda em busca da formação ideal, o técnico Cuca fez experiências durante o jogo contra o Flamengo, disputado na noite desta quarta-feira. Ao final da partida, encerrada com empate por 2 a 2 na Ilha do Urubu, o palmeirense admitiu o primeiro tempo abaixo do esperado e aceitou o resultado, considerado justo.

O Flamengo inaugurou o marcador com Pará logo nos primeiros minutos e dominou o Palmeiras até sofrer o gol de Willian. Animado pelo empate, o time visitante chegou a virar por meio de Roger Guedes, mas sofreu o segundo de Paolo Guerrero logo em seguida, tudo na etapa inicial.

“Fizemos algumas coisas diferentes no primeiro tempo, como o Michel Bastos na lateral e o Bruno Henrique e o Tchê Tchê sem aquele volante pegador para termos uma condição de jogo. Foi ruim, muito ruim. Tudo”, admitiu Cuca, apesar dos gols de Willian e Roger Guedes.

“Fizemos dois gols, mas não podemos nos iludir. Foram dois gols, nas duas chances que tivemos. O Flamengo foi muito melhor no primeiro tempo. Se faz 2 a 0, mata o jogo. E teve chances para fazer, muitas”, acrescentou o comandante da equipe alviverde.

Cuca voltou para o intervalo com Thiago Santos no lugar de Bruno Henrique e também mexeu nos jogadores que já estavam em campo. Satisfeito com a nova formação, ele destacou que o número de oportunidades criadas pelo Flamengo diminuiu, enquanto o Palmeiras passou a assustar.

“Estabilizamos com o Thiago, passamos o Michel para a ponta esquerda e o Zé para a lateral, com um cobrindo o outro. Encaixou muito bem o sistema defensivo. O Flamengo teve o pênalti e mais um chute do Trauco de fora da área. Já nós criamos quatro, cinco chances e não fomos felizes”, disse Cuca.

Durante o segundo tempo, Michel Bastos cometeu pênalti claro sobre Geuvânio. Na cobrança, o meia Diego bateu no canto esquerdo do goleiro e viu Jailson, substituto de Fernando Prass, defender. Na visão de Cuca, o empate por 2 a 2 na Ilha do Urubu ficou de bom tamanho.

“O Flamengo podia ter convertido o pênalti e nós, uma das quatro, cinco chances. Acho que acabou justo. Não é o que a gente queria, mas é um resultado que, fora de casa, contra um Flamengo empolgado em um clássico por tudo que se criou no ano passado, não é um mau resultado”, analisou.