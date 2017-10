Cuca projeta volta em despedida do Palmeiras: “Quem sabe um dia”

O Palmeiras confirmou a saída do técnico Cuca no começo da tarde desta sexta-feira. Na Academia de Futebol, com um pronunciamento de menos de três minutos, o treinador se despediu, agradeceu e já projetou um eventual retorno ao clube alviverde.

Ganhador do Campeonato Brasileiro 2016, Cuca deixou o Palmeiras para resolver problemas pessoais no fim do ano passado. Aclamado pela torcida, ele acabou recontratado em maio para substituir Eduardo Baptista com vínculo até o fim de 2018, encerrado de maneira precoce.

“Quem sabe um dia eu possa voltar aqui mesmo para o Palmeiras. Fazer um trabalho tão bom quanto foi o do ano passado, poder fazer a montagem da equipe, que é o que gosto. Quem sabe no futuro possamos ajudar de novo, como ajudamos no ano passado. Boa sorte, Palmeiras”, afirmou Cuca, já sem o uniforme do clube e acompanhado por uma das filhas.

Em sua segunda passagem, iniciada em maio, o técnico acumulou 16 vitórias, sete empates e 11 derrotas em 34 partidas. Eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, o time dirigido por Cuca não conseguiu nem sequer brigar pelas primeiras posições do Campeonato Brasileiro.

“Tentei ao máximo ajudar de todas as formas, sempre me doando ao máximo. Infelizmente, esse máximo não foi suficiente para fazer o Palmeiras ter êxito na Copa do Brasil nem na Libertadores, que era o sonho de todos e infelizmente ficou. Futebol é assim”, afirmou Cuca.

Durante seu rápido pronunciamento, o técnico teve o cuidado de agradecer ao presidente Maurício Galiotte, ao diretor de futebol Alexandre Mattos e aos jogadores. O treinador ainda manifestou confiança na conquista de uma vaga na edição de 2018 da Copa Libertadores por meio do Brasileiro.

“Tenho certeza que esses jogadores vão se classificar direto. Não sei em qual posição, quem sabe até no topo, o que ainda é possível. Mas se trata de um grupo muito bom. Desejo toda sorte e agradeço pelo empenho que tiveram comigo. Não houve um jogo em que podemos dizer que o Palmeiras deixou de lutar ou teve má vontade. Pelo contrário”, afirmou.