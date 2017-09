Cuca nunca repetiu escalação em rodadas seguidas no Brasileiro

Em uma semana na qual Cuca fez diversos testes no time titular do Palmeiras, um retrospecto do técnico chama atenção. Desde que retornou ao Verdão em maio deste ano, o treinador nunca utilizou a mesma escalação em dois jogos consecutivos do Campeonato Brasileiro.

Com 22 rodadas disputadas na Série A, tendo feito sua reestreia na primeira partida de 2017 pela competição, Cuca sempre teve problemas para encontrar o Palmeiras chamado ideal. Seja por lesões, novas contratações ou mesmo por opção tática, pelo menos um jogador foi trocado de uma partida para outra.

O atual momento para o comandante alviverde pede mais alterações por conta do número de jogadores em período de recuperação. Figuram esta lista o zagueiro colombiano Yerry Mina (fratura no pé), o goleiro Jailson (lesão muscular no quadril) e o atacante Dudu, que terminou o processo de transição após edema na coxa. Além disso, Jean, Tchê Tchê, Fernando Prass, Moisés, Willian e Guerra são alguns dos nomes que passaram pelo departamento médico ao longo do ano.

Seguindo a linha do restante da temporada, Cuca também esboçou uma escalação completamente diferente para o duelo contra o Atlético-MG, às 16h (de Brasília) do próximo sábado, em Belo Horizonte. O provável time titular do Palmeiras para o compromisso é inédito no Brasileiro e tem duas mudanças em relação ao que saiu jogando na última rodada, dia da goleada sobre o São Paulo: a entrada do lateral direito Mayke no lugar do volante Bruno Henrique, com Jean se deslocando para o meio-campo, e Michel Bastos dando lugar para Egídio na esquerda.

Conforme mostrado no treino desta quinta-feira, o time alviverde deve ir a campo com: Fernando Prass; Mayke (no lugar de Bruno Henrique), Edu Dracena, Luan e Egídio (no lugar de Michel Bastos); Jean, Tchê Tchê, Guerra e Moisés; Willian e Deyverson.

*Especial para a Gazeta Esportiva