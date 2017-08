Cuca esboça time para o clássico, mas mantém mistério no Palmeiras

Em treino realizado nesta quinta-feira, na Academia de Futebol, o técnico Cuca esboçou pela primeira vez uma possível escalação para o clássico do próximo domingo, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de montar uma equipe, o mistério segue, já que o treinador conversou com outros atletas durante a atividade e ainda deve realizar testes.

Após fechar o trabalho da última quarta-feira por completo, o técnico Cuca abriu parte da atividade desta quinta. No momento em que a imprensa foi liberada, o elenco palmeirense estava realizando um treino coletivo, com time escalado com a seguinte formação: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Luan e Michel Bastos; Bruno Henrique, Tchê Tchê e Moisés; Keno, Róger Guedes e Borja.

Apesar de esboçar uma equipe, o treinador manteve o mistério de qual será a escalação que iniciará o Choque-Rei do próximo domingo. Isto porque, após o encerramento do treino coletivo, o técnico Cuca chamou 14 atletas para uma conversa separada. Além dos 11 que estavam no time durante os trabalhos, o meia Guerra e os atacantes Willian e Deyverson também participaram do bate-papo.

Em entrevista coletiva após a partida, o atacante Keno admitiu que o treinador ainda deve fazer testes nos treinamentos da próxima sexta-feira e do sábado. “Eu não sei. Ele vem testando um jogador, depois troca por outro. Ele não definiu o time ainda”, afirmou o atleta.

No final da atividade, parte do grupo realizou um trabalho de finalizações comandado pelos auxiliares de Cuca, enquanto no campo principal da Academia de Futebol outros atletas realizavam um treinamento técnico. Um destes era o volante Thiago Santos, que tem tido oportunidades na equipe do Palmeiras e pode aparecer na equipe caso o treinador alviverde queira mais poder de marcação no meio-campo.

Jailson, que foi diagnosticado com uma lesão na região do quadril, trabalhou na parte interna da Academia de Futebol. O goleiro não tem prazo estipulado para retornar aos gramados. Outro que se recupera de contusão é Dudu. O atacante, que está com um problema muscular na coxa esquerda, trabalha forte para conseguir retornar a tempo para o Choque-Rei. O camisa 7, porém, não foi a campo novamente nesta quinta-feira e a tendência é que seja mais uma vez preservado do jogo.

A partida entre Palmeiras e São Paulo está marcada para o próximo domingo, às 16h(de Brasília), no Palestra Itália. O Verdão busca se manter no G4 do Campeonato Brasileiro, enquanto o Tricolor luta para deixar a zona de rebaixamento.

especial para a Gazeta Esportiva*