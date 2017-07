Cuca encerra preparação para pegar Cruzeiro com treino fechado

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Cruzeiro com um treinamento na Academia de Futebol durante a manhã deste sábado. No último ensaio antes do confronto com os mineiros, fechado à imprensa, Cuca esboçou a provável equipe titular, de acordo com informações do site oficial do clube.

O técnico concedeu entrevista na última sexta-feira e não deu pistas sobre a escalação. Neste sábado, além de treinar a equipe que planeja colocar em campo, o técnico ensaiou marcações, posicionamentos, jogadas específicas e bolas aéreas. Em seguida, os atletas participaram de um recreativo e, no final, aprimoraram faltas e pênaltis.

O meia Alejandro Guerra deve ser dispensado da viagem a Minas Gerais para cuidar de seu filho de três anos, vitimado por um acidente doméstico. Já o centroavante Miguel Borja sofreu uma infecção intestinal e também pode acabar vetado da partida contra o Cruzeiro.

Como o Palmeiras aboliu a prática a divulgar a lista de relacionados na véspera dos jogos, as dúvidas persistem. Uma provável escalação tem Fernando Prass; Mayke, Mina, Luan e Egídio; Bruno Henrique e Tchê Tchê; Roger Guedes, Zé Roberto (Thiago Santos) e Dudu; Willian.

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro está marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio do Mineirão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos ganhos, o time alviverde ocupa o quarto lugar e vem de quatro vitórias seguidas.