Cuca encerra preparação para pegar Atlético-PR com treino fechado

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Atlético-PR durante a manhã deste sábado. Um treinamento fechado à imprensa na Academia de Futebol marcou o último ensaio antes do jogo contra o time rubro-negro, marcado para as 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Palestra Itália, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações publicadas pelo site oficial do Palmeiras, o técnico Cuca separou os prováveis titulares, conversou bastante e ensaiou bolas paradas. Na sequência, o elenco participou de um recreativo. Na parte final, alguns atletas aprimoraram finalizações.

Em transição física, os zagueiros Yerry Mina e Thiago Martins, o meia Alejandro Guerra e o atacante Willian trabalharam nas dependências internas da Academia de Futebol. Em seguida, os jogadores foram ao gramado a realizaram atividades com bola.

Pensando nas oitavas de final da Copa Libertadores, Cuca planeja escalar um time alternativo contra o Atlético-PR. Uma possível formação tem Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Antônio Carlos (Juninho) e Michel Bastos; Tchê Tchê e Zé Roberto; Keno, Raphael Veiga e Erik; Miguel Borja.