Cuca celebra gol de Mina e torcida do Palmeiras vai à loucura nas redes

A Colômbia ganhou ao menos 15 milhões de torcedores nesta terça-feira. Após ver Yerry Mina marcar seu terceiro gol na Copa do Mundo, os palmeirenses foram à loucura nas redes sociais. Até o técnico Cuca, presente na Arena do Spartak, em Moscou, fez vídeo no momento em que seu ex-comandado balançou as redes.

Confira o vídeo feito pelo ex-treinador palestrino:

Cuca estava ali só observando o comportamento do Mina na jogada de bola aérea. Parece que o treinador curtiu pic.twitter.com/X9No5LKF1d — Bruno Maciel (@unomaciel) 3 de julho de 2018

Apesar do tento de Mina, a Colômbia acabou desclassificada e não conseguiu avançar às quartas de final da Copa do Mundo. No tempo normal, los cafeteros empataram com a Inglaterra, mas nos pênaltis, a equipe de José Pekerman perdeu por 4 a 3.

A Colômbia tem um jogador ainda vinculado ao Verdão no elenco: Borja. Só que o centroavante é reserva e nem está relacionado para o confronto com os ingleses. Ele vinha reclamando de dores no joelho direito e assiste à partida das tribunas.

Destaque da equipe sul-americana no torneio, Mina já está na história das Copas, pois apenas um defensor fez mais do que três gols em uma edição: Beckenbauer, em 1966, pela Alemanha. No Palmeiras, foram nove gols em 49 partidas, entre 2016 e 2017.

Gooooooooooooooooooool DA COLÔMBIA DO PALMEIRAS DO MAIOR COLOMBIANO VIVO MINA, VOCÊ É TODO DA HORA — Диего Diego (@diegosilva13a) 3 de julho de 2018

VOLTA PRO PALMEIRAS QUE O BARCELONA NÃO TEM MERECE MINA! — mell 🇧🇷 9 (@bwrja) 3 de julho de 2018

Eu vendo o Mina fazendo gol mas n é cm a camisa do Palmeiras

VAMOS COLÔMBIA pic.twitter.com/GGnq5XTaiB — Matias ⓟ (@girlanmatias) 3 de julho de 2018

Quem lembra cuca colocando o Mina de centroavante quando o Palmeiras tava passando sufoco 😭😍 — gabi 🇧🇷 (@sepgabriella) 3 de julho de 2018

O Palmeiras tinha Mina e Vitor Hugo. A gente era feliz e sabia — Fabão (@fabaoporque) 3 de julho de 2018