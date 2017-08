Cuca assume responsabilidade por revés e defende Borja de críticas

Sem seus principais titulares, poupados para a Copa Libertadores, o Palmeiras foi derrotado pelo Atlético-PR na tarde deste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Como de costume após os tropeços, o técnico Cuca assumiu a culpa pelo resultado no Palestra Itália, além de defender o centroavante Miguel Borja.

“A responsabilidade de colocar uma equipe alternativa é de quem comanda. Automaticamente, quando o resultado não vem, não há outro responsável. Eu confio em todos os jogadores e, mesmo jogando com os titulares, não há garantia de vitória”, argumentou o treinador.

Escalado como titular, Borja não teve um desempenho ruim durante a maior parte do confronto e chegou a demonstrar combatividade em alguns lances. Nos minutos finais, porém, enquanto o Palmeiras buscava o empate, o colombiano pareceu desanimado. Ao final do jogo, alguns torcedores insultaram o atleta.

“Entendo que a torcida não quer perder e, de repente, pegou mais com o Borja, mas ele não é o responsável. Não há um culpado pela derrota. Quando perde, perdem todos. Todos têm uma pequena parcela e eu tenho a maior”, defendeu Cuca, ainda com esperança de ver o colombiano engrenar.

“Falhamos no gol tomado, inclusive eu, que treinei e treinei ontem. Não adianta buscar um culpado. O Borja ainda é jovem e tem 24 anos. Amanhã ou depois, joga mais naturalmente e quem sabe pode fazer um ou dois gols para pegar o moral de volta, porque sentimos que é disso que ele precisa”, afirmou o técnico.

Com 32 pontos ganhos, o Palmeiras encerra o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na quarta colocação. Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, após perder por 1 a 0 no Equador, o time dirigido por Cuca encara o Barcelona de Guaiaqui em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, no Palestra Itália.

“O objetivo não foi poupar os jogadores, mas sim dar condições para que possam render 100% em todos os sentidos na quarta-feira. Por isso, escalamos um time que não tem o ritmo ideal. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas dominamos o segundo. Chutamos umas 20 bolas e ela não entrou, infelizmente”, lamentou Cuca.