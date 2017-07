Cuca assume culpa por derrota e estuda mudanças para o Derby

Vindo de um tropeço diante do Barcelona de Guaiaquil pela Copa Libertadores, o Palmeiras caiu diante do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Após o revés sofrido em Belo Horizonte no último domingo, o técnico Cuca assumiu a culpa e já passou a pensar em eventuais mudanças para o clássico contra o Corinthians.

“A responsabilidade pela derrota é minha. Não adianta jogar responsabilidade em jogador nenhum. Sou eu que escalo, eu que escolho quem vai jogar. Quem tem que pagar a conta sou eu e sei que o futebol é assim. Espero ter uma melhor sorte no jogo de quarta-feira”, declarou, em alusão ao Derby.

Diante do Barcelona de Guaiaquil, o Palmeiras acabou derrotado após sofrer um gol nos acréscimos em um chute que desviou no meio do caminho. Contra o Cruzeiro, o time alviverde foi vazado duas vezes ainda no primeiro tempo e tomou mais um tento no tempo extra.

“O que temos que corrigir em cima dessas duas últimas partidas é que pelo menos três dos gols que tomamos poderíamos ter evitado. Nós, coletivamente. Fizemos as escolhas erradas e acabamos punidos. Fazer um gol é muito difícil, mas não estamos dando tanto trabalho para o adversário na construção dos gols”, explicou Cuca.

Com 32 pontos ganhos, 13 a mais que o Palmeiras, o Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro. Na tentativa de provocar a primeira derrota do arquirrival pelo torneio nacional, o treinador palestrino estuda possíveis alterações para o Derby desta quarta-feira, no Palestra Itália.

“Você tem que administrar. Se quiser achar culpados a cada derrota, precisaria de 350 jogadores. Vamos avaliar o que podemos fazer de diferente para o jogo de quarta em termos de postura e de opção também. Às vezes, você pode pensar em mudar alguma coisa”, declarou.

O Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Após perder os jogos contra Barcelona de Guaiaquil e Cruzeiro para cuidar do filho, vitimado por um acidente doméstico, o meia Alejandro Guerra deve retomar os treinamentos nesta semana.