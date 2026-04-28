Cruzeiro x Palmeiras: saiba onde assistir e informações sobre o jogo pelo Brasileiro sub-20

O Palmeiras entra em campo na tarde desta terça-feira para enfrentar o Cruzeiro, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola rola às 18h (de Brasília), na Arena Jacaré, em Sete Lagoas (MG).
Cruzeiro x Palmeiras: onde assistir ao vivo?
- TV: SporTV
Como chegam as equipes?
O Palmeiras é o líder do Brasileiro sub-20, ainda invicto, com 18 pontos. Até o momento, o time alviverde soma cinco vitórias e três empates, com 23 gols marcados e 13 sofridos. na última rodada, que marcou a estreia do técnico Allan Barcellos, as Crias da Academia empataram por 1 a 1 com o Juventude, com gol de Pimenta. O artilheiro da equipe na competição é Heittor, com sete bolas na rede.
O Cruzeiro, por sua vez, é o vice-líder, com 17 pontos. Assim, o duelo entre as equipes é uma disputa direta pela ponta da tabela. O time mineiro tem cinco vitórias, dois empates e uma derrota. Em seu último compromisso pela competição, empatou sem gols com o Flamengo, no Rio de Janeiro. Rhuan Gabriel, com oito gols, é o artilheiro da equipe e do torneio.
Arbitragem de Cruzeiro x Palmeiras
- Árbitro: Joao Luiz Gomes Neto (MG)
- Assistentes: Bernardo de Souza Padua e Filipe Ramos de Santana
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