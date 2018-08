Cruzeiro ‘chia’, mas Dudu foi o único palmeirense a ter chance com Tite

Dos quatro times envolvidos na semifinal da Copa do Brasil – Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Corinthians – apenas o Verdão não teve um atleta entre os convocados de Tite para a Seleção Brasileira. A situação, porém, não é novidade no Alviverde, que teve em Dudu, em 2017, seu único atleta lembrado para vestir a amarelinha sob o comando do treinador.

Dudu foi chamado por Tite para amistoso contra a Colômbia, no ano passado, e depois, em março, substituiu Douglas Costa na lista de convocados para enfrentar Uruguai e Paraguai, pelas Eliminatórias. Porém, o camisa 7 não vestiu mais a amarelinha depois disso.

Fernando Prass poderia ser outro a trabalhara com Tite, mas o goleiro foi cortado dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, por conta de uma fratura no cotovelo, que o impediu de vestir a amarelinha sob o comando de Rogério Micale e buscar uma sequência de convocações com Tite. Weverton e Lucas Lima já foram chamados, mas apenas quando defendiam Atlético-PR e Santos, respectivamente.

Na convocação de sexta-feira, os palmeirenses com mais expectativa de serem lembrados eram Bruno Henrique e Weverton. Entretanto, apesar de o volante viver grande fase e ser o terceiro artilheiro da equipe no ano com 11 gols, e o goleiro estar em ótimo momento – sem ser vazado há seis jogos -, ambos ficaram de fora.

“Poderia convocar um do Palmeiras, e o Bruno Henrique está jogando muito, mas eu tenho que dar a oportunidade a esses atletas que estão merecendo nesse momento. Ou outro atleta, o Weverton (goleiro), que voltou a jogar em alto nível agora”, afirmou o técnico Tite.

“Nada, ficar ansioso nada. Tenho que pensar no Palmeiras e fazer meu trabalho. Se for bem feito, pode aparecer uma oportunidade, mas eu não fico pensando nisso. Espero ficar bastante tempo aqui e seguir ajudando”, afirmou Tite. “Ficam prejudicadas as três equipes (Corinthians, Flamengo e Cruzeiro) em função da convocação, em detrimento do Palmeiras? Sim, ficam”.

Se tivesse um atleta convocado, o Palmeiras perderia este jogador nas mesmas datas que Fagner, Dedé e Lucas Paquetá desfalcarão Corinthians, Cruzeiro e Flamengo, respectivamente. Os jogadores se apresentam à Seleção nos dias 2 e 3 de setembro e são liberados no dia 12 ficando de fora de duas rodadas do Campeonato Brasileiro e o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Cruzeiro reclama

O Cruzeiro, adversário do Palmeiras no torneio mata-mata, usou seu site oficial para reclamar com a CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Em nota oficial intitulada “Após convocação de Tite, Cruzeiro vê desequilíbrio esportivo na Copa do Brasil”, a “Raposa” diz que o fato de nenhum jogador do Palmeiras, adversário na semifinal da Copa do Brasil, ter sido chamado, é “injusto”, já que agora apenas o clube mineiro terá um desfalque para o duelo decisivo contra o adversário paulista.

“Não entendemos o critério usado pelo treinador da seleção brasileira. Desfalcar apenas o Cruzeiro e deixar o Palmeiras completo para nos enfrentar foi algo injusto”, disse o vice-presidente de futebol do Cruzeiro, Itair Machado, na nota.