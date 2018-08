Crias da base treinam e Palmeiras pode ter novidades contra o Vasco

O Palmeiras deverá ter novidades em sua escalação para encarar o Vasco, neste domingo, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Neste sábado, o Verdão fez seu último treino visando o confronto e a atividade teve a presença de jovens destaques das categorias de base do Maior Campeão do Brasil.

O volante Gabriel Furtado e os atacantes Yan e Papagaio foram as novidades na Academia de Futebol. Fã de Felipe Melo, o meio-campista fez apenas um jogo oficial pelo clube, no ano passado, contra a Ponte Preta, em Campinas, quando se destacou bem ao estilo do ídolo: mostrando firmeza na marcação.

Já Yan chegou a viajar com a delegação palestrina para a excursão de intertemporada da equipe na América Central, mas no retorno ao Brasil, acabou voltando ao Sub-20. Por fim Pagagaio é o grande destaque da categoria no Palestra: pelo Brasileiro, são cinco gols em cinco jogos e no Campeonato Paulista, ele já marcou nove em apenas oito partidas.

Como de praxe, o Palmeiras não revela seus atletas relacionados para as partidas, mas Papagaio está garantido no grupo. Outra novidade pode ser o paraguaio Gustavo Gómez, que em sua coletiva de apresentação no clube, disse que estaria à disposição da comissão técnica já neste final de semana.

O atacante Willian e o lateral-direito Marcos Rocha treinaram com bola, mas não devem enfrentar o Vasco. O venezuelano Guerra, por sua vez, avançou em processo de recuperação de uma cirurgia nos ligamentos do pé, mas ainda não retorna ao time.