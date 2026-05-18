Corinthians x Palmeiras: veja informações e onde assistir ao jogo pelo Brasileiro sub-20

O time Sub-20 do Palmeiras terá pela frente o Corinthians, nesta terça-feira, às 18h (de Brasília), no Parque São Jorge, em São Paulo (SP), pela décima terceira rodada da fase inicial do Campeonato Brasileiro da categoria.

Onde assistir ao vivo?

O Derby terá transmissão ao vivo do SporTV (TV fechada).

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Como chegam as equipes?

Invicto, o Verdão está na segunda colocação do Brasileiro Sub-20, com 28 pontos. O time alviverde tem oito vitórias e quatro empates, com 32 gols marcados e 16 sofridos – o artilheiro da equipe na competição é Heittor, com nove tentos.

Na última rodada, a equipe comandado por Allan Barcellos empatou com o Vitória por 2 a 2, na Arena Crefisa Barueri, com gols de André Lucas e Victor Gabriel.

O Corinthians, por sua vez, é o primeiro time fora da zona de classificação às quartas de final, no nono lugar, com apenas 18 pontos. Na última rodada, recebeu o líder Vasco e saiu com a derrota por 1 a 0. Na competição, soma cinco vitórias, três empates e quatro derrotas.

Arbitragem

Árbitro: Gustavo Holanda Souza

Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Giovanni Crescencio

Ficha técnica

Corinthians x Palmeiras (13ª rodada do Brasileiro sub-20)

Data e horário: 19 de maio de 2026 (terça-feira) às 18h

Local: Parque São Jorge, em São Paulo (SP)