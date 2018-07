Coordenador médico justifica ausência de Prass em viagem

Membro da comissão técnica do Palmeiras na função de coordenador médico, o Dr. Gustavo Magliocca explicou, em entrevista exclusiva a Gazeta Esportiva, o motivo que levou o clube a deixar o goleiro Fernando Prass, em recuperação de uma inflamação no joelho, fora da viagem ao Panamá e Costa Rica.

O arqueiro ficou em São Paulo, no centro de treinamentos do Verdão, para acelerar seu processo de reabilitação. A estrutura do departamento médico do alviverde, de acordo com Magliocca, foi a principal “culpada” da decisão.

“O Centro de Excelência tem, com certeza, equipamentos que aqui (Panamá) não temos, porém que tem maior importância para atletas em reabilitação ou transição. Por isso, optamos por deixar o Prass no Brasil, com suporte para sua pronta melhora. Para aqueles que já estavam em condições funcionais mais avançadas, estamos com estrutura de primeira”, justificou o doutor.

O médico do Palmeiras também contou o propósito da excursão para a América Central no ponto de vista da preparação física.

“Ainda é cedo para avaliarmos a resposta dos atletas. O tempo de folga foi pequeno a se pensar que estão no meio da temporada. Mas o intuito da preparação não é devolver ao estágio pré-parada, e sim colocá-los em um nível acima”, revelou.

Depois da vitória contra o Deportivo Árabe Unido, por 2 a 0, o Verdão ainda tem mais duas partidas a fazer na América Central. Nesta quarta-feira, os comandados de Roger Machado encaram o Independiente Medelín, da Colômbia, às 22h00 (horário de Brasília). Partindo para a Costa Rica, o Alviverde encerra sua preparação de meio da temporada na Costa Rica, contra a Liga Alajuelense, às 14h00 do domingo.