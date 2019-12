Conversa entre Keirrison e Barça foi pivô da saída de Luxa no Palmeiras em 2009

Vanderlei Luxemburgo será o treinador do Palmeiras em 2020, quando fará a sua quinta passagem pelo clube. A última delas encerrou-se há pouco mais de 10 anos, quando o treinador deixou o cargo em junho de 2009. O motivo da demissão foi o incômodo de Luxa em relação às conversas do atacante Keirrison com o Barcelona.

Quando ficou sabendo da negociação, o técnico do Palmeiras mostrou-se muito irritado e colocou fim à passagem do jogador enquanto ele estivesse no comando do Verdão.

“O Keirrison não veio falar comigo e não me ligou. Eu segurei a onda dele, e faltou respeito dele comigo e com seus companheiros. Quero deixar bem claro, caso essa negociação não se concretize, que ele não joga comigo até o fim do ano”, disparou Luxa na época.

Apesar da irritação do treinador, o então gerente de futebol, Toninho Cecílio, declarou que o negócio ainda não havia sido concretizado.

“Na verdade, ele não está negociado ainda. O Barcelona acompanha o Keirrison faz tempo e nesta manhã fez uma proposta significativa, mas não está fechado. Por isso, resolvemos afastá-lo por bem. Porém, temos como linha de trabalho sempre respeitar o treinador. Se ele não for vendido, vai se reapresentar e vamos ver o que faremos”, disse o dirigente.

Ainda no mesmo dia da forte declaração, a diretoria convocou uma reunião com o treinador. Após o fim da conversa, o próprio Luxemburgo confirmou, através das suas redes sociais e seu blog, que não era mais técnico do Palmeiras. Os dirigentes enxergaram “quebra de hierarquia” na atitude de Luxa.

“Acabei de sair de uma reunião onde fui demitido do cargo de técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. O motivo alegado pela diretoria foi por eu ter quebrado a hierarquia do clube. Foi quando eu declarei que por falta de profissionalismo e de respeito a mim e ao elenco por parte do atleta Keirrison, que ele, comigo como técnico, não jogaria mais no Palmeiras”, publicou Luxemburgo em seu blog.

Cerca de um mês depois da demissão do treinador, Keirrison acabou mesmo contratado pelo Barcelona, que pagou aproximadamente R$ 37,8 milhões, na época, para tirar o então atacante de 20 anos do Palmeiras.

Não sou mais técnico do Palmeiras. Fui demitido por descordar das atitudes do Keirrison. Vejam texto em meu blog: uxemburgo.blog.uol.com.br — Vanderlei Luxemburgo (@vluxemburgo) June 27, 2009

Os números de Luxa no Palmeiras:

Mais de dez anos se passaram e o Palmeiras terá novamente Vanderlei Luxemburgo na área técnica na próxima temporada. Ao todo são 373 jogos no comando da equipe alviverde, sendo 226 vitórias, 81 empates e 66 derrotas.

Totalizando as quatro passagens, entre 1993 a 1994, 1995 a 1996, 2002 e 2008 a 2009, Luxemburgo faturou sete títulos, sendo dois Brasileiros, quatro Paulistas e um Rio-São Paulo.

