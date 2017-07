Contra rival, Palmeiras defende série de 31 jogos como mandante

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians duelam no Estádio Palestra Itália. Diante do arquirrival, a equipe alviverde defende uma série de 31 partidas sem derrota na condição de mandante.

Levando em conta apenas as partidas disputadas no Estádio Palestra Itália, o Palmeiras ostenta uma sequência invicta de 21 vitórias e sete empates. A série chega a 31 embates sem derrotas com dois triunfos alcançados no Pacaembu e um empate na Arena da Fonte.

O último tropeço do Palmeiras como mandante data do dia 24 de julho de 2016. Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time da casa acabou derrotado por 1 a 0 pelo Atlético-MG com um gol anotado pelo volante Leandro Donizete.

Atual líder do Campeonato Brasileiro, o Corinthians é também o detentor da melhor campanha como visitante do torneio, uma vez que acumula quatro vitórias e um empate. O único time capaz de impedir a equipe alvinegra de ganhar fora de casa foi o Coritiba (0 x 0).

O clássico desta quarta-feira é fundamental para definir as pretensões do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Atual quinto colocado com 19 pontos em 12 rodadas, o time alviverde ficará 16 pontos atrás do Corinthians na tabela de classificação em caso de derrota.

Após perder do Cruzeiro no Mineirão, o técnico Cuca citou a possibilidade de fazer mudanças para o clássico. O meia Alejandro Guerra e o centroavante Miguel Borja devem reforçar o Palmeiras na tentativa de ampliar a série sem derrotas como mandante. O volante Felipe Melo também pode retornar.

Confira a série invicta do Palmeiras no Palestra Itália:

07/08/2016 – Palmeiras 2 x 1 Vitória (Campeonato Brasileiro)

21/08/2016 – Palmeiras 2 x 2 Ponte Preta (Campeonato Brasileiro)

31/08/2016 – Palmeiras 3 x 0 Botafogo-PB (Copa do Brasil)

07/09/2016 – Palmeiras 2 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

14/09/2016 – Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

24/09/2016 – Palmeiras 2 x 1 Coritiba (Campeonato Brasileiro)

19/10/2016 – Palmeiras 1 x 1 Grêmio (Copa do Brasil)

23/10/2016 – Palmeiras 2 x 1 Sport (Campeonato Brasileiro)

06/11/2016 – Palmeiras 1 x 0 Internacional (Campeonato Brasileiro)

20/11/2016 – Palmeiras 1 x 0 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

27/11/2016 – Palmeiras 1 x 0 Chapecoense (Campeonato Brasileiro)

29/01/2017 – Palmeiras 1 x 1 Ponte Preta (Amistoso)

05/02/2017 – Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP (Campeonato Paulista)

16/02/2017 – Palmeiras 2 x 0 São Bernardo (Campeonato Paulista)

25/02/2017 – Palmeiras 4 x 1 Ferroviária (Campeonato Paulista)

11/03/2017 – Palmeiras 3 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

15/03/2017 – Palmeiras 1 x 0 Jorge Wilstermann (Copa Libertadores)

22/03/2017 – Palmeiras 2 x 0 Mirassol (Campeonato Paulista)

25/03/2017 – Palmeiras 2 x 2 Audax (Campeonato Paulista)

12/04/2017 – Palmeiras 3 x 2 Penãrol (Copa Libertadores)

22/04/2017 – Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta (Campeonato Paulista)

14/05/2017 – Palmeiras 4 x 0 Vasco da Gama (Campeonato Brasileiro)

17/05/2017 – Palmeiras 1 x 0 Internacional (Copa do Brasil)

24/05/2017 – Palmeiras 3 x 1 Atlético Tucumán (Copa Libertadores)

04/06/2017 – Palmeiras 0 x 0 Atlético-MG (Campeonato Brasileiro)

10/06/2017 – Palmeiras 3 x 1 Fluminense (Campeonato Brasileiro)

21/06/2017 – Palmeiras 1 x 0 Atlético-GO (Campeonato Brasileiro)

28/06/2017 – Palmeiras 3 x 3 Cruzeiro (Copa do Brasil)

Jogos disputados em outros estádios:

Arena da Fonte

13/10/2016 – Palmeiras 0 x 0 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

Pacaembu

07/04/2017 – Palmeiras 3 x 0 Novorizontino (Campeonato Paulista)

01/07/2017 – Palmeiras 1 x 0 Grêmio (Campeonato Brasileiro)