Contra o Vasco, Felipão revê torcida e estreia no Allianz Parque

O técnico Luiz Felipe Scolari comanda o Palmeiras em uma partida oficial no Allianz Parque pela primeira vez às 19 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Vasco, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reencontro do treinador com a torcida alviverde.

Em sua primeira passagem (1997-2000), Felipão disputou no antigo Palestra Itália 91 jogos (63 vitórias, 19 empates e nove derrotas, com 226 gols marcados e 98 sofridos). Ele é superado apenas por Vanderlei Luxemburgo (113 vitórias em 143 jogos) e Oswaldo Brandão (96 vitórias em 130 jogos) na lista dos que mais dirigiram e venceram no local.

A relação próxima com a torcida foi uma das marcas da primeira gestão de Felipão, que ganhou no Palestra Itália os títulos da Copa Mercosul 1998 e da Copa Libertadores 1999. O estádio abrigou outras partidas históricas, como a virada por 4 a 2 sobre o Flamengo, pelas quartas de final da Copa do Brasil 1999.

Na segunda passagem (2010-2012), com o Palestra Itália em reforma, Felipão não pôde disputar nem sequer uma partida no local. Sem casa, o Palmeiras no período mandou seus jogos em diferentes palcos, como os estádios do Pacaembu e Canindé, além da Arena Barueri.

O técnico visitou as obras do Allianz Parque em 2011 e esteve na moderna arena em 2015 para participar da despedida do meia Alex. Na ocasião, magoada com o rebaixamento de 2012, parte da torcida ironizou o treinador com gritos de “Não é mole não! O Felipão afundou a Seleção!”.

Neste domingo, com o técnico gaúcho em sua terceira passagem pelo Palmeiras, a recepção será diferente. Na medida em que enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil na quinta-feira, Felipão deve escalar uma formação alternativa diante do Vasco.

Luiz Felipe Scolari no Palestra Itália

91 jogos (63 vitórias, 19 empates e 9 derrotas)

226 gols marcados e 98 gols sofridos

Técnicos que mais comandaram no Palestra Itália

1º Vanderlei Luxemburgo: 143 jogos

2º Oswaldo Brandão: 130 jogos

3º Luiz Felipe Scolari: 91 jogos

Técnicos que mais venceram no Palestra Itália

1º Vanderlei Luxemburgo: 113 vitórias

2º Oswaldo Brandão: 96 vitórias

3º Luiz Felipe Scolari: 63 vitórias