Contra o São Paulo, Felipão busca 11ª final como técnico do Palmeiras

Com uma vaga na final do Campeonato Paulista em jogo, Palmeiras e São Paulo duelam a partir das 16 horas (de Brasília) deste domingo, no Allianz Parque. Diante do adversário tricolor, o técnico Luiz Felipe Scolari buscará sua 11ª decisão no comando do time palestrino.

Superado apenas por Oswaldo Brandão, Felipão é o segundo técnico que mais dirigiu o clube fundado em 1914 com um total de 455 partidas (222V, 124E e 109D). Em três passagens (1997-2000, 2010-2012 e 2018-2019), o treinador acumula 10 finais e seis títulos, um deles por pontos corridos, o Campeonato Brasileiro 2018.

Felipão ganhou a Copa do Brasil 1998 e 2012, a Copa Mercosul 1998, a Copa Libertadores 1999 e o Torneio Rio-São Paulo 2000, além do Campeonato Brasileiro 2018. Ele ainda perdeu as finais do Campeonato Brasileiro 1997, do Campeonato Paulista 1999, do Mundial Interclubes 1999, da Copa Mercosul 1999 e da Copa Libertadores 2000.

O Campeonato Paulista é um dos poucos títulos que Luiz Felipe Scolari ainda não conquistou. Na edição de 1999 do torneio estadual, mais preocupado em ganhar a inédita Copa Libertadores, o time alviverde acabou superado pelo arquirrival Corinthians.

No primeiro jogo pelas semifinais do Campeonato Paulista 2019, disputado no Estádio do Morumbi, Palmeiras e São Paulo ficaram no empate por 0 a 0. Assim, quem ganhar neste domingo passa de fase, enquanto uma nova igualdade leva a decisão aos pênaltis.