Contra o Melgar, Palmeiras busca classificar na Liberta após período de treinos

Após um longo período de 15 dias livres para treinos, o Palmeiras volta a campo nesta quinta-feira. Em Arequipa, no Peru, o Verdão encara o Melgar pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América.

A equipe de Luiz Felipe Scolari precisa de apenas um empate para eliminar os rivais e se garantir nas oitavas de final da competição. O Alviverde, porém, quem a vitória para seguir sonhando com a primeira colocação da chave.

“É um time que vai jogar todas as fichas nesse jogo. É a única oportunidade deles classificarem passa por vencer esse jogo. A gente sabe que vai ser muito difícil e importante. Nós também queremos classificar e precisamos de no mínimo um ponto. A nossa ideia é classificar em primeiro, a gente precisa vencer os dois jogos. Vamos encarar como uma final de campeonato”, afirmou o volante Felipe Melo.

O San Lorenzo é o atual líder do Grupo F da competição com 10 pontos ganhos. Antes do duelo palestrino, os argentinos encaram os já eliminados colombianos do Junior Barranquilla, fora de casa. O Verdão soma nove pontos, precisa vencer o Melgar, que tem quatro, e torcer pelo tropeço dos hermanos para assumir a liderança.

Ricardo Goulart, em trabalho especial de preparação física, Edu Dracena, Jean e Guerra serão os desfalques. A equipe paulista chegou ao Peru na terça-feira e fez um único treino, no dia seguinte, em território adversário. O duelo será transmitido apenas no Facebook, na página oficial da Conmebol Libertadores.

FICHA TÉCNICA

MELGAR x PALMEIRAS

Local: Estádio Monumental de La UNSA, em Arequipa, Peru

Data: 25 de abril de 2019, quinta-feira

Horário: 23h (Brasília)

Árbitro: Carlos Orbe (Equador)

Assistentes: Byron Romero e Ricardo Baren (Equador)

MELGAR: Cáceda; Carmona, Naváez, Villalba e Neyra; Romero; Arakaki, Arias, Sánchez e Gómez; Cuesta

Técnico: Pautasso

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Zé Rafael (Lucas Lima); Dudu, Gustavo Scarpa e Deyverson

Técnico: Felipão