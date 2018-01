Contra o Bragantino, Jailson busca 25º jogo seguido sem derrota

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Palmeiras encara o Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Em alta, o experiente goleiro Jailson pode completar a marca de 25 partidas consecutivas sem derrota pelo clube alviverde.

O último revés de Jailson Marcelino dos Santos com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras data de 28 de setembro de 2016. Na primeira partida pelas quartas de final da Copa do Brasil, jogando em Porto Alegre, o Grêmio bateu o time alviverde por 2 a 1.

Curiosamente, o revés sofrido na capital gaúcha é o único de Jailson pelo Palmeiras. Contratado pelo clube alviverde na temporada de 2014 e reserva durante a maior parte do tempo, ele acumula um total de 38 jogos, com 25 vitórias, 12 empate e apenas uma derrota.

Jailson vem levando a melhor na concorrência acirrada pelo posto de titular com o ídolo Fernando Prass e com o recém-chegado Weverton. Titular nas primeiras três rodadas do Campeonato Paulista, o goleiro de 36 anos de idade defendeu um pênalti na vitória sobre o Red Bull.

“Devemos mostrar jogo a jogo, treino a treino. Se olhar no retrovisor, tem mais duas sombras. Precisa trabalhar bastante”, afirmou Jailson. “Agradeço ao Roger por ter escolhido o meu trabalho. Vida de goleiro não é fácil, só pode jogar um”, disse o atleta.

Com nove pontos ganhos em três partidas, o Palmeiras lidera o Grupo C do Campeonato Paulista. Já o Bragantino, derrotado pelo São Bento na última rodada do torneio estadual, contabiliza seis pontos e aparece no segundo posto do Grupo A.