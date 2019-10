Contra o Botafogo, Victor Luis terá pela frente seu ex-clube

Neste sábado, às 21h (horário de Brasília), o Palmeiras enfrenta o Botafogo no Pacaembu, em partida válida pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro, e o duelo terá um sabor especial para o lateral-esquerdo palmeirense Victor Luis, que defendeu o Glorioso entre 2016 e 2017.

Até hoje, o jogador é um dos mais lembrados pela torcida carioca quando reforços são especulados, e não escondeu o carinho que guarda pelos botafoguenses.

“É bacana ter o reconhecimento da torcida do Botafogo até hoje, apesar de representar o Palmeiras. Isso mostra que o respeito que sempre tive também é mutuo. Vou reencontrar alguns ex-companheiros mas vou usar minha experiência a favor do Palmeiras”, disse.

Em 2018, ano que o Verdão se sagrou campeão brasileiro, Victor Luis teve participação fundamental, tendo atuado em 38 jogos, com 27 vitórias, oito empates e três derrotas. Além disso, ainda balançou as redes uma vez, no clássico contra o Santos. Na atual temporada, contudo, o jogador vem sendo opção no banco de reservas, e não deve iniciar a partida diante do Botafogo entre os 11 titulares.

“Aqui eu cresci, e ter a chance de ajudar mesmo fora de campo, é muito importante para mim e pro grupo. Eu sigo trabalhando, querendo o melhor por esse clube que amo, para contribuir novamente como fiz ano passado”, afirmou.

Na atual temporada, o lateral entrou em campo 11 vezes pelo Campeonato Paulista. Já no Campeonato Brasileiro, foram apenas três participações até aqui, mas o atleta segue se dedicando nos treinamentos em busca de uma oportunidade com o técnico Mano Menezes.