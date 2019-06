Contra o Athletico, Palmeiras pode vencer 9º jogo seguido após 10 anos

O Palmeiras pode igualar mais uma marca positiva nesta temporada. Se vencer o Athletico, em duelo marcado para este sábado, às 16h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe de Luiz Felipe Scolari alcançará a nona vitória consecutiva, igualando a marca do time de 10 anos atrás.

Em 2009, o Palmeiras, comandado à época por Vanderlei Luxemburgo, iniciou a temporada com nove triunfos seguidos, sortidos entre Copa Libertadores e Campeonato Paulista. Na oportunidade, venceu Santo André, Mogi Mirim, Marília, Ponte Preta, Santos, Mirassol e Paulista pelo Estadual, além do Real Potosí, da Bolívia, em duelos válidos pela fase preliminar do principal torneio de clubes da América do Sul.

Na atual temporada, o Verdão vem de oito vitórias em sequência, contra Internacional, Atlético-MG, Santos, Botafogo e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, Sampaio Corrêa, duas vezes, pela Copa do Brasil, e San Lorenzo, em duelo da fase de grupos da Libertadores, podendo igualar a série positiva do clube em 2009. A decisão do STJD de suspender os pontos do Verdão diante do Fogão, ainda sob judicie, não interfere nos dados.

Se bater o Athletico, o Verdão ficará a apenas um jogo de igualar a sequência de 2008, também sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, quando emplacou 10 vitórias seguidas pela última vez. Para isso, o time palestrino só precisará vencer o Avaí na rodada seguinte (caso, é claro, supere o Furacão).

Ademais, o Palmeiras pode chegar ao inédito 31º jogo sem derrota no Brasileiro, encostando na segunda maior sequência invicta da história da competição, que é do Santa Cruz (35 jogos, entre 1977 e 1978). O recorde geral é do Botafogo (42 jogos, também entre 1977 e 1978).

Com 16 pontos conquistados – sem contar os três que foram retirados da partida contra o Botafogo até segunda ordem –, o Palmeiras busca bater o Furacão para seguir na liderança do Brasileiro. O clube alviverde espera o adversário da Copa do Brasil, e enfrentará o Godoy Cruz pelas oitavas da Libertadores, ambos apenas depois da pausa para a Copa América.

