Palmeiras mira 10º jogo seguido sem sofrer gols no Allianz Parque

Embalado, o líder Palmeiras entra em campo para enfrentar o Avaí às 20 horas (de Brasília) desta quinta-feira, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo com o adversário de Florianópolis pode marcar a 10ª partida seguida do clube alviverde sem sofrer gols no Allianz Parque.

O Palmeiras passou ileso na arena por Melgar (3 x 0), Ponte Preta (1 x 0), São Paulo (0 x 0), Junior Barranquilla (3 x 0), Fortaleza (4 x 0), Internacional (1 x 0), San Lorenzo (1 x 0), Sampaio Corrêa (2 x 0) e Athletico-PR (1 x 0). O time alviverde não sofre gols no Allianz Parque desde o triunfo por 3 a 2 sobre o Ituano, pelo Campeonato Paulista.

A sequência do Palmeiras sem sofrer gols na condição de mandante é ainda maior, já que inclui duas partidas disputadas no Estádio do Pacaembu. No campo municipal, em ocasiões em que o Allianz Parque estava indisponível, o time alviverde goleou Novorizontino (5 x 0) e Santos (4 x 0).

Convocado para defender o Paraguai na Copa América, o zagueiro Gustavo Gomez é desfalque certo para Felipão contra o Avaí, enquanto Luan, em recuperação de lesão, é dúvida. Contra o Athletico-PR, Antônio Carlos e Edu Dracena atuaram como titulares.

Com apenas dois gols sofridos, o Palmeiras tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. O time comandado por Luiz Felipe Solari conta também com o melhor ataque do torneio, responsável por 15 gols, o que garante um impressionante saldo de 13.

Veja a série do Palmeiras sem sofrer gols no Allianz Parque:

Palmeiras 3 x 0 Melgar (Copa Libertadores)

Palmeiras 1 x 0 Ponte Preta (Campeonato Paulista)

Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)*

Palmeiras 3 x 0 Junior Barranquilla (Copa Libertadores)

Palmeiras 4 x 0 Fortaleza (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras 1 x 0 Internacional (Campeonato Brasileiro)

Palmeiras 1 x 0 San Lorenzo (Copa Libertadores)

Palmeiras 2 x 0 Sampaio Corrêa (Copa do Brasil)

Palmeiras 1 x 0 Athletico-PR (Campeonato Brasileiro)

*Palmeiras perdeu nos pênaltis (4 x 5) e foi eliminado na semifinal.