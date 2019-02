Conselheiros do Palmeiras pedem esclarecimentos sobre Del Nero

Banido pela Fifa, Marco Polo Del Nero está licenciado do Conselho Deliberativo do Palmeiras, mas continua como integrante do órgão. Nesta quinta-feira, com risco de punição da entidade sediada na suíça, um grupo de conselheiros do clube pediu esclarecimentos sobre a situação do ex-dirigente.

Acusado de cometer irregularidades como presidente da CBF, Del Nero está impedido de exercer qualquer função no futebol por determinação da Fifa desde o ano passado. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, por mantê-lo no Conselho, o Palmeiras pode ser até rebaixado.

O documento elaborado nesta quinta-feira, assinado por 32 conselheiros, é endereçado a Seraphim Carlos Del Grande, presidente do Conselho Deliberativo do Palmeiras. Com o ofício devidamente protocolado no clube, o grupo aguarda por explicações.

“Requeremos que nos preste maiores esclarecimentos sobre o tema, inclusive com a posição real da Fifa sobre a situação do conselheiro em tela, bem como os riscos de punições que a Sociedade Esportiva Palmeiras sofre”, diz o documento endereçado a Del Grande.

Além de um eventual rebaixamento, o clube poderia perder pontos e ser proibido de negociar jogadores. Marco Polo Del Nero alega inocência e já recorreu do banimento aplicado pela Fifa. O Palmeiras, por sua vez, não foi noticiado pela Fifa sobre o assunto.

Veja o documento elaborado pelo grupo de conselheiros:

Palestra Italia, 21 de fevereiro de 2019.

Ilmo. Sr.

Seraphim Carlos Del Grande

M. D. Presidente do Conselho Deliberativo

da Sociedade Esportiva Palmeiras.

Prezado Senhor.

Nós, conselheiros em exercício e eleitos da Sociedade Esportiva Palmeiras abaixo assinados, vimos pela presente expor e requerer o que se segue.

Considerando matéria veiculada em diversos meios de comunicação sobre a decisão do Comitê Independente de Ética da FIFA de banir por toda a sua vida de atividades relacionadas ao futebol (administrativas, esportivas e outras) o Senhor Marco Polo Del Nero, cuja não obediência sujeitaria a Sociedade Esportiva Palmeiras a uma série de sanções.

Considerando que o mesmo continua integrando como Conselheiro Vitalício o Conselho Deliberativo da Sociedade Esportiva Palmeiras, mesmo que no momento encontre-se sob licença. Licença essa que, dado o seu caráter unilateral, pode ser revogada a qualquer tempo pelo solicitante.

Considerando que a atividade no Conselho Deliberativo pode ser enquadrada como atividade relacionada ao futebol.

Considerando, ainda, pedido feito anteriormente por conselheiros para a convocação de uma reunião extraordinária para deliberar sobre eventual suspensão do referido conselheiro até a decisão final dos recursos, que certamente interpôs contra a decisão referida, não teve maiores andamentos e tampouco esclarecimentos aos signatários.

Requeremos que V. Sa. nos preste maiores esclarecimentos sobre o tema, inclusive com a posição real da FIFA sobre a situação do conselheiro em tela, bem como os riscos de punições que a Sociedade Esportiva Palmeiras sofre.

Certos de v. compreensão e colaboração, reiteramos nossos votos de distinto apreço e alta consideração.