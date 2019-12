Conheça Bolívar e Tigre, adversários certos do Palmeiras na Libertadores

Na última terça-feira, foram definidos os grupos da Copa Libertadores da América de 2020. E o Palmeiras, cabeça de chave do Grupo B, conheceu os primeiros adversários na luta pelo título sul-americano. Bolívar, da Bolívia, e Tigre, da Argentina, são as equipes confirmadas na chave do Verdão, que ainda pode ter o rival Corinthians.

O time que fecha o grupo vem da fase preliminar. Podem entrar na chave: Guaraní (do Paraguai), Timão, Jorge Wilstermann, San Jose de Oruro ou Nacional de Potosí (os três últimos da Bolívia).

A primeira rodada da fase de grupos está prevista para ocorrer entre os dias 3 e 5 de março. Mas o objetivo palmeirense é permanecer vivo na competição até o dia 21 de novembro, quando deve ser realizada a decisão, que terá como palco o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Bolívar:

O Bolívar é a maior potência do futebol boliviano e o maior campeão nacional do país. A equipe azul-celeste, inclusive, é a atual campeã do Torneio Apertura. A Academia, como é chamada, tem como destaques em seu elenco os atacantes Juanmi Callejón, irmão de José Callejón, e Juan Carlos Arce, ex-jogador do Corinthians. O técnico é o argentino César Vigevani.

Além disso, o Bolívar é o clube boliviano que soma mais participações na Copa Libertadores. Ao todo, a equipe disputou o torneio sul-americano 33 vezes. A melhor campanha foi na edição de 2014, quando o time chegou à semifinal e foi eliminado para o campeão San Lorenzo, da Argentina.

O principal trunfo dos bolivianos é a altitude de 3.640m da cidade de La Paz. O estádio Hernando Siles, onde o clube manda seus jogos, tem capacidade para 41.143 torcedores.

Palmeiras e Bolívar já se enfrentaram pela Libertadores. Em 1995, as equipes disputaram as oitavas de final do torneio. Em La Paz, os donos da casa levaram a melhor e venceram por 1 a 0. No Palestra Itália, porém, Válber, duas vezes, e Rivaldo garantiram o triunfo alviverde por 3 a 0 e a classificação.

Tigre: