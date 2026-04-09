Torcedor morre em confronto após jogo do Palmeiras na Colômbia

Pelo menos uma pessoa morreu em confrontos entre torcedores colombianos nos arredores do estádio Olímpico, em Cartagena, após uma partida pela Copa Libertadores entre Palmeiras e Junior de Barranquilla, informou a polícia nesta quinta-feira (9).

O clube paulista enfrentou o time colombiano na noite de quarta-feira nesta cidade turística porque seu estádio, na vizinha Barranquilla, está em obras.

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Vídeos divulgados nas redes sociais mostram confrontos entre torcedores do Junior e do clube local Real Cartagena após a partida da primeira rodada da fase de grupos, que terminou em 1 a 1.

Um dos registros mostra um homem esfaqueando outro que está caído no chão.

Um responsável da polícia de Cartagena afirmou à imprensa que a vítima, um torcedor do Junior, teve "vários ferimentos" causados por uma arma branca.

Não há indícios de que torcedores do Palmeiras tenham participado dos distúrbios.

O futebol colombiano registra episódios recorrentes de violência nos estádios e em seus arredores.

Em janeiro deste ano, outro confronto entre torcedores deixou um morto na cidade de Cúcuta, na fronteira com a Venezuela.

Pelo menos 150 torcedores foram assassinados desde 2008, segundo investigações independentes diante da falta de números oficiais.

*Por AFP