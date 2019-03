Condição física vira preocupação do Palmeiras para a Libertadores

Já com um esboço da escalação titular do Palmeiras em mente, o técnico Luiz Felipe Scolari agora se preocupa com a parte física do Verdão para a estreia na Copa Libertadores da América, na próxima quarta-feira, contra o Junior Barranquilla, às 21h30 (de Brasília), na Colômbia. O treinador palestrino não está satisfeito com o desempenho físico de seus jogadores.

“Contra o Ituano tínhamos de ter controle da bola, o que não aconteceu depois dos 20 minutos do segundo tempo. A gente vai tentar corrigir para tentar chegar em condições físicas e jogar um bom jogo na Libertadores”, afirmou.

“A gente vai arrumando a equipe, algumas coisas que vimos na quarta-feira não gostamos, principalmente nos últimos 20 e 30 minutos. Vamos conversar sobre um trabalho que precisamos fazer na parte física, porque alguma coisa tem acontecido, e não estou satisfeito. Cobrar nessa semana que nos falta para que na quarta tenha uma performance melhor fisicamente todo o jogo”, completou.

Alguns jogadores do Alviverde inspiram cuidados específicos. Edu Dracena, Moisés e Jean, pelo histórico de lesões, frequentemente passam por trabalhos físicos específicos. Bruno Henrique, pela sequência de jogos em 2018, Goulart e Scarpa, retornando de lesão, também passam pelo processo.

Os dois últimos, inclusive, devem atuar juntos pela primeira vez diante dos colombianos. Scarpa está em fase final de transição de uma entorse no tornozelo e Felipão indiciou que, a formação que encarou o Ituano, vai atuar na estreia do torneio sul-americano com uma ou outra peça ganhando espaço. “Acho que com as colocações de A, B ou C, ou adaptações que fizermos, teremos uma equipe totalmente definida para começar a Libertadores”.